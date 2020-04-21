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أكبر شركة لتخزين النفط في العالم: كافة المساحات تم بيعيها

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أكبر شركة لتخزين النفط في العالم: كافة المساحات تم بيعيها أكبر شركة لتخزين النفط في العالم: كافة المساحات تم بيعيها

مباشر: قالت أكبر شركة مستقلة لتخزين النفط في العالم إن المساحة المتاحة للمنتجين لتخزين النفط الخام والوقود المكرر قد نفدت، نتيجة للتخمة التي تتوسع بشكل سريع على خلفية تفشي فيروس "كوفيد-19".

وقال المدير المالي لشركة "رويال فوباك" التي تتخذ من مدينة روتردام الهولندية مقراً لها "جيرارد بوليديس" في مقابلة مع وكالة بلومبرج، اليوم الثلاثاء، إن السعة المتاحة للنفط قد تم بيعها تقريباً إلى المحطات النهائية التابعة لهم.

وأضاف: "بالنسبة لفوباك، فإن كل السعة المتاحة على مستوى العالم، غير الخاضعة لعمليات الصيانة قد تم بيعها بالكامل، وما أسمعه في أماكن أخرى، لسنا فقط من نشهد هذه الظاهرة".

وشهدت النفط خسائر قوية في بداية هذا الأسبوع وسط ضغوط انهيار الطلب بوتيرة غير مسبوقة وتراكم الإمدادات التي أوشكت على ملء كافة المساحات التخزينية.

وتراجع سعر عقد مايو/آيار للخام الأمريكي بشكل حاد بالأمس ليدخل النطاق السالب لأول مرة، ما يعني أن المنتجين يضطرون في دفع أموال من أجل بيع النفط.

ورغم التعافي النسبي في الأسعار اليوم لكن من المرجح أن تستمر الضغوط حتى نهاية صلاحية هذا العقد والتي من المقرر مع نهاية جلسة اليوم.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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