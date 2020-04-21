"هدف": استفادة 1.8 مليون مواطن من منصة "دروب" خلال فترة العمل عن بُعد

الرياض – مباشر: أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" عن استفادة 1.8 مليون مواطن ومواطنة من منصة التدريب "دروب" خلال فترة العمل عن بُعد.

وقال "هدف"، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن عدد زوار برنامج دروب الإلكتروني خلال الفترة من 16 مارس/ آذار إلى 15 أبريل/ نيسان 2020 تجاوز 1.8 مليون زائر، بارتفاع بلغ 125% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقفز عدد المسجلين الجدد في "دروب" إلى أكثر من 155 ألف مسجل في 31 يوما بمعدل تغير إيجابي عن نفس الفترة للعام الماضي بنسبة 273%.

يشار إلى "دروب" منصة وطنية للتدريب الإلكتروني، وهي إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" التي تسعى إلى تطوير قدرات ورفع مهارات القوى الوطنية من الذكور والإناث، وإكسابهم المهارات الوظيفية التي تدعم حصولهم على الوظيفة المناسبة والاستقرار فيها وفق متطلبات سوق العمل السعودي.

وتحتوي منصة "دروب" على العديد من البرامج التدريبية الإلكترونية والمسارات التدريبية المجانية لموضوعات تدريبية متنوعة تلبي الاحتياجات الوظيفية، يمكن الوصول لها في أي وقت ومن كل مكان.

وبإتمام البرامج التدريبية لدروب يساهم في تحسين فرص المواطنين الوظيفية وتأهيلهم لسوق العمل، وشهاداتها تعد إضافة قوية للسيرة الذاتية.

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