مؤسسة النقد السعودية تحدد أوقات عمل البنوك خلال شهر رمضان وعطلة العيد

الرياض – مباشر: حددت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، مواعيد عمل البنوك والمصارف ومراكز التحويل والنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع" خلال شهر رمضان، وإجازة عيد الفطر للعام الجاري 1441هـ، وإلحاقاً بتعليمات المؤسسة في شأن تنظيم عمل المؤسسات المالية "عن بُعد" وفق ضوابط محددة.

وقالت "ساما"، في تعميم لها، اليوم الثلاثاء، إن أوقات العمل اليومية لفروع البنوك خلال أيام عمل شهر رمضان الكريم ستكون من الساعة (10) صباحاً حتى الساعة (2) مساءً، على أن يتم الإعلان عن هذه الفروع وأوقات عملها عبر الوسائل المتاحة.

وأضافت "ساما"، أن أوقات العمل اليومية لمراكز التحويل خلال الفترة تكون من الساعة (7) صباحاً حتى الساعة (4) مساءً، وفقاً لتقدير مراكز التحويل، على ألّا تقل ساعات عمل هذه المراكز عن (5) ساعات يومياً، على أن يتم الإعلان عن هذه المراكز وأوقات عملها عبر الوسائل المتاحة.

وحددت المؤسسة، بداية إجازة عيد الفطر المبارك بنهاية عمل يوم الخميس 28 رمضان 1441هـ الموافق 21 مايو/ أيار 2020، على أن تستأنف البنوك أعمالها يوم الأحد الموافق 8 شوال 1441هـ الموافق 31 مايو/ أيار (حسب تقويم أم القرى).

وشددت "ساما"، على البنوك ومراكز التحويل وجوب فتح عدد من فروعها في الأماكن التي تستدعي الحاجة التعامل مع البنوك للعمل في فترات معينة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وإبلاغ المؤسسة بأسماء هذه الفروع ومواعيد عملها والإعلان عن ذلك بالوسائل المناسبة.

وبشأن النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع"، بينت مؤسسة النقد؛ أن أوقات عمل نظام "سريع" خلال أيام عمل شهر رمضان الكريم ستكون من الساعة (10) صباحاً حتى الساعة (4) عصراً.

وأوضحت "ساما"، أن عمل النظام خلال شهر رمضان ينتهي بنهاية عمل يوم الخميس 28 رمضان 1441هـ الموافق 21 مايو/ أيار 2020، على أن يعود للعمل يوم الثلاثاء 3 شوال 1441هـ الموافق 26 مايو/ أيار 2020م (حسب تقويم أم القرى)، مع التنبيه بأن غرف المقاصة ستعمل بالتوافق مع ساعات وأيام عمل نظام سريع.

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