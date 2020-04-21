وفاة أربعة اطفال وامهم في انفجار قنبلة يدوية قديمة بالمفرق

جي بي سي نيوز:- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة المفرق اليوم حول وقوع انفجار في احد الاحياء في مدينة المفرق ، حيث تم على الفور التحرك للمكان ، وتبين وقوع انفجار لقنبلة قديمة كان مجموعة من الاطفال قد عثروا عليها ونقلوها لحيهم .

واضاف الناطق الاعلامي انه نتج عن الحادثة وفاة اربعة اطفال وامهم ، فيما تقوم فرق مختصصة الان بالكشف على الموقع وفتح تحقيق في الحادثة .