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تحسن قوي لمعنويات المستثمرين في ألمانيا ومنطقة اليورو

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تحسن قوي لمعنويات المستثمرين في ألمانيا ومنطقة اليورو تحسن قوي لمعنويات المستثمرين في ألمانيا ومنطقة اليورو

مباشر: صعدت ثقة المستثمرين في ألمانيا خلال الشهر الجاري بأكثر من التوقعات، مع التفاؤل حيال الآفاق المستقبلية وتجاوز تداعيات فيروس "كوفيد-19".

وكشفت بيانات مؤشر "زد.آي.دبليو" الصادرة، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر ثقة المستثمرين ارتفع إلى مستوى 28.2 نقطة في أبريل/نيسان الجاري، مقابل سالب 49.5 نقطة المسجل في مارس/آذار الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مؤشر الثقة في أكبر اقتصاد أوروبي سوف يسجل تحسناً نسبياً عند سالب 40 نقطة خلال الشهر الجاري.

ورغم ارتفاع مؤشر ثقة المستثمرين بشكل عام، إلا إن مؤشر الظروف الاقتصادية الحالية شهد انخفاضاً حاداً ليسجل مستوى سالب 91.5 نقطة خلال الشهر الحالي وهو ما يتوافق ما الأرقام المسجلة خلال نفس الفترة من الأزمة المالية العالمية عام 2009، مقارنة بمستوى سالب 43.1 المسجل في الشهر الماضي.

في حين جاء التفاؤل حيال الآفاق الاقتصادية ظاهراً بقوة، حيث ارتفع المؤشر إلى 28.2 نقطة،في أبريل/نيسان الجاري، بزيادة 77.7 نقطة مقارنة بالشهر الماضي.

وعلى صعيد آخر، ارتفع مؤشر ثقة المستثمرين في منطقة اليورو بشكل ملحوظ إلى مستوى 25.2 نقطة خلال الشهر الجاري، مقابل مستوى سالب 49.5 نقطة المسجلة في الشهر الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض مؤشر ثقة المستثمرين في منطقة اليورو إلى سالب 38.2 نقطة في الشهر الحالي.

وبحلول الساعة 9:27 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 1.0837 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مباشر (اقتصاد)

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