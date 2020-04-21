محدث.. خام برنت القياسي يتهاوى 30%

مباشر: عمق خام برنت من خسائره لنحو 30 بالمائة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في حين قلص أحد عقود النفط الأمريكي من مكاسبه لنحو 80 بالمائة قبل ساعات من انتهاء صلاحيته لكنه لا يزال داخل النطاق السالب.

وتأتي التحركات القوية في أسعار الذهب الأسود وسط معضلة على جانبي العرض والطلب، وسط تراكم الإمدادات النفطية في ظل انخفاض تاريخي للطلب مع تداعيات مكافحة تفشي فيروس "كوفيد-19".

ورغم الصعود الملحوظ في سعر عقد مايو/آيار الذي تنتهي صلاحيته في غضون ساعات لكنه لايزال دون الصفر، في حين أن سعر العقد القادم (يونيو/حزيران) يتداول دون 15 دولاراً للبرميل بعد هبوط بنحو 27 بالمائة.

ويعني السعر بالسالب أن المنتجين عليهم أن يدفعوا أموالاً للتجار من أجل التخلص من النفط، وهو ما يأتي في ظل اقتراب نفاد مساحات التخزين.

وبحلول الساعة 9:40 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو/حزيران بنحو 25.5 بالمائة ليهبط إلى 19.05 دولار للبرميل.

وكان الخام القياسي سجل 18.10 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات بانخفاض يتجاوز 29 بالمائة، وهو أدنى مستوى منذ عام 2002.

في حين ارتفع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس تسليم شهر مايو/آيار، وهو العقد الذي تنتهي صلاحيته اليوم، بنحو 80.2 بالمائة ليصعد إلى سالب 7.45 دولار للبرميل، بعد أن تحول للنطاق الموجب ووصل لمستوى 2.50 دولار في وقت سابق من التعاملات بمكاسب تصل إلى 100 بالمائة.

وكان عقد مايو/آيار قد سجل أكبر خسارة في تاريخ النفط بانخفاض 300 بالمائة بالأمس لينهي التعاملات عند مستوى سالب 37 دولاراً للبرميل.

وبالنسبة لسعر العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر يونيو/حزيران، وهو العقد الأكثر نشاطاً، فشهد هبوطاً بنسبة 27.4 بالمائة ليهبط إلى 14.84 دولار للبرميل.