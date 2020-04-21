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هبوط عملة كوريا الجنوبية بعد تقارير مرض زعيم جارتها الشمالية

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هبوط عملة كوريا الجنوبية بعد تقارير مرض زعيم جارتها الشمالية هبوط عملة كوريا الجنوبية بعد تقارير مرض زعيم جارتها الشمالية

مباشر: تراجعت عملة كوريا الجنوبية بشكل حاد خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد تقارير حول خطورة الحالة الصحية لزعيم جارتها الشمالية.

وذكرت "سي.إن.إن" نقلاً عن مسؤول أمريكي لم يذكر اسمه على دراية مباشرة بالأمر، أن واشنطن ترصد تقارير تشير إلى خطورة الحالة الصحية لزعيم "كيم جونغ أون" بعد عملية جراحية مؤخرا.

وبحسب الشبكة الأمريكية، غاب الزعيم الكوري الشمالي عن احتفال بذكرى عيد ميلاد جده في 15 أبريل/نيسان الجاري، مما أثار التكهنات بشأن صحته.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن موقع إعلامي كوري جنوبي "ديلي.إن.كيه" قوله إن "كيم" يتلقى العلاج بعد خضوعه لعملية جراحية في القلب في 12أبريل/نيسان الجاري.

 

وعند نهاية تعاملات اليوم، تراجع الوون الكوري الجنوبي أمام الدولار بنسبة 0.8 بالمائة، بعد أن سجل خسائر تتجاوز 1 بالمائة في وقت سابق.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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