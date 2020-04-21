شؤون الحرمين: 10 محاور للخطة التشغيلية خلال شهر رمضان

الرياض ـ مباشر: عقد الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ عبد الرحمن السديس، اللقاء الإعلامي السنوي عن بعد لاستعراض الخطة التشغيلية للرئاسة بموسم رمضان للعام 1441هـ.

وأكد الرئيس العام، وفقا لبيان من رئاسة شؤون الحرمين، اليوم الثلاثاء، أنه تم وضع العديد من الخطط والبرامج، من خلال 10 محاور، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وبين الشيخ السديس أن رئاسة الحرمين المحاور الرئيسية للتشغيل تشمل المحور التوجيهي والعلمي ويعنى بتنظيم الإمامة والخطابة وتنظيم الدروس والتوجيه والإرشاد.

كما تتضمن محور التميز التشغيلي ويعنى بالإشراف على الخدمات التشغيلية المقدمة في المسجد الحرام، ويبرز مهام تطهير وتعقيم المسجد الحرام ومرافقه على مدار اليوم.

وتابع: "فيما يعنى محور التحول الرقمي بتقديم تقنية عالية الجودة لقاصدي المسجد الحرام باستخدام التقنيات والتطبيقات وترجمتها، ومن مهامه تجهيز البنية التحتية لتصوير وبث الدروس العلمية بعدة لغات وترجمة الخطب، وغيرها".

ويعنى محور الاتصال المؤسسي بنشر ثقافة التميز المؤسسي لقاصدي المسجد الحرام وإيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالم عبر الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي.

أما محور التميز التطويري فيعنى بنشر ثقافة التميز المؤسسي والتطوير بما يكفل تقديم أفضل الخدمات القاصدين ومتابعة تنفيذ مبادرات الرئاسة المقدمة لبرامج رؤية المملكة 2030.

كما يعنى محور النشاط الاجتماعي بتقديم التسهيلات لذوي الإعاقة والتنسيق للأعمال التطوعية وخدمة قاصدي المسجد الحرام عبر عدد من المهام التنسيقي والتنظيمية.

أما المحور الرقابي، فيعنى بالرقابة على الخدمات المقدمة ومتابعة تنفيذها والتنسيق مع جميع الجهات ذات الاختصاص، والتأكد من سير العمل وفق الخطط الموضوعة لذلك.

وأشار الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى أن محور القوى العاملة يختص بالاهتمام بالعنصر البشري المنفذ للخطة وتأهيلهم وتوزيعهم وفق مصلحة العمل وبما يحقق أفضل أداء.

ويعنى المحور الإشرافي بالإشراف على تنفيذ الخطة وتذليل ما يطرأ من عقبات على سير العمل، فيما يعنى المحور التكاملي بالتعاون والتنسيق والتكامل مع الجهات ذات العلاقة بالمسجد الحرام مثل الجهات الأمنية والجهات الصحية.

وأكد الشيخ السديس أن الهدف الأسمى من هذه الخطة متابعة استمرارية الإجراءات الاحترازية والوقائية ومتابعة سير الأعمال في الحرمين الشريفين، وأن تكون جميع الإدارات على استعداد تام لأي مستجد .

وبين أنه في هذا العام سيتم تعليق سفر الإفطار في الحرمين الشريفين وتحويلها إلى حملتي إمارة مكة المكرمة (برًا بمكة) والمدينة المنورة (خير المدينة).

وقال إنه سيتم اختصار صلاتي التراويح والتهجد في الحرمين الشريفين، إلى خمس تسليمات، موضحا أن دعاء القنوت سيكون مختصرا ومركزا على الابتهال إلى الله لكشف الوباء.

وأعلنت رئاسة شؤون الحرمين بالسعودية، عن استمرار تعليق حضور المصلين للصلوات الخمس والتراويح في شهر رمضان.

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