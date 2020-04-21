الزراعي السعودي يمول قروضاً بـ660 مليون ريال خلال الربع الأول

الرياض – مباشر: وافق صندوق التنمية الزراعية بالمملكة العربية السعودية على تمويل قروض زراعية بحوالي 660 مليون ريال، وذلك خلال الربع الأول من 2020.

وقال الصندوق، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل "تويتر"، اليوم الأربعاء، إن القروض شملت تمويل مشاريع زراعية متنوعة في مناطق عدة بالمملكة؛ بهدف تعزيز كفاءة القطاع الزراعي، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

ووافق مجلس إدارة الصندوق، خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق للعام المالي الحالي برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن الفضلي، على تمويل قروض زراعية بنحو 600 مليون ريال؛ لتعزيز كفاءة القطاع الزراعي، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

وأقر مجلس إدارة الصندوق، في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ميزانية الصندوق للعام المالي 1441 /1442هـ (2020)، بتخصيص محفظة تمويلية بقيمة 3 مليارات ريال.

وأطلق صندوق التنمية الزراعية، منتصف أبريل/ نيسان الجاري، مبادرة "تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي" عبر تخصيص مبلغ 2 مليار ريال لها، من خلال مزيج من القروض المباشرة وغير المباشرة.

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