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الدولار الأمريكي يرتفع عالمياً مع الاتجاه للأصول الآمنة

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الدولار الأمريكي يرتفع عالمياً مع الاتجاه للأصول الآمنة الدولار الأمريكي يرتفع عالمياً مع الاتجاه للأصول الآمنة

مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط تقلبات الأسواق العالمية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن أثر وباء كورونا.

وصعدت حالة عدم يقين المستثمرون خاصةً بعد هبوط تاريخي في أحد العقود الآجلة للنفط الأمريكي لتيداول في المنطقة السالبة لأول مرة في التاريخ، ما يعني أن المنتجين يدفعون أموالاً للتجار للحصول على الخام الذي ينتهي صلاحية عقده اليوم.

واتجه المستثمرون لحيازة الدولار وسط موجة بيعية لعملات السلع، باعتبار العملة الخضراء ملاذا آمنا وسط الأزمات.

كما تلقت العملة الأمريكية دعماً من المخاوف بشأن صحة زعيم "كيم جونج أون" بعد تقرير لشبكة "سي.إن.إن" عن تلقيه العلاج بعد خضوعه لعملية جراحية.

ولايزال وباء كورونا وأثره الاقتصادي يثير قلق المستثمرين، بعد أن أودي الفيروس بحياة ما يزيد عن 42 ألف مواطن أمريكي حتى الآن فيما أصاب 788 ألف آخرين.

ومن المقرر إعلان مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 8:58 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار مقابل اليورو بنسبة تزيد عن 0.2 بالمائة لتصل إلى 1.0836 دولار، كما صعد أمام نظيرتها اليابانية بنسبة متماثلة إلى 107.36 ين.

وصعدت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.4 بالمائة إلى مستوى 1.2396 دولار، كما شهدت زيادةً مقابل العملة السويسرية بنسبة 0.2 بالمائة ليسجل مستوى 0.9701 فرنك.

وفي نفس الوقت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار الذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 100.107.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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