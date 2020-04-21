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ارتفاع معدل البطالة في المملكة المتحدة قبل أزمة كورونا

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ارتفاع معدل البطالة في المملكة المتحدة قبل أزمة كورونا ارتفاع معدل البطالة في المملكة المتحدة قبل أزمة كورونا

مباشر: ارتفع معدل البطالة في المملكة المتحدة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير/شباط الماضي، قبل تطبيق قيود التباعد الاجتماعي جراء تفشي .

وأظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية، اليوم الثلاثاء أن معدل البطالة في المملكة المتحدة سجل مستوى 4 بالمائة بنهاية الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير/شباط الماضي.

وتعتبر قراءة فبراير/شباط الماضي أعلى 0.1 بالمائة مقارنة بالثلاثة أشهر السابقة، لكنها دون تغيير عند المقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن معدل البطالة في بريطانيا سوف يستقر عند 3.9 بالمائة خلال نفس الفترة.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل في المملكة المتحدة 1.36 مليون شخص بنهاية فبراير/شباط الماضي، وهو ما يزيد 22 ألف شخص عن المسجل قبل عام مضى.

وشهد معدل التوظيف ارتفاعاً 0.4 بالمائة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في فبراير/شباط على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 76.6 بالمائة.

ووفقاً للبيانات، فإن عدد الأفراد في سوق العمل بلغ 33.07 مليون شخص خلال الفترة من ديسمبر/كانون الأول إلى مارس/آذار، وهو ما يزيد 352 ألف شخص على أساس سنوي.

أما بالنسبة لمستوى متوسط دخل الفرد والذي يتضمن العلاوات فسجل نمواً 2.8 بالمائة في الثلاثة أشهر المنتهية في فبراير/شباط على أساس سنوي، كما أن متوسط دخل الفرد استثناء العلاوات سجل 2.9 بالمائة على أساس سنوي.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن متوسط دخل الفرد الأسبوع الذي يتضمن العلاوات سوف يسجل 3 بالمائة.

وبحلول الساعة 8:27 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.4 بالمائة عند مستوى 1.2388 دولار.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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