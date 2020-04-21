شؤون الحرمين بالسعودية: استمرار تعليق حضور المصلين في رمضان

الرياض ـ مباشر: قال الرئيس العام لشؤون الحرمين، إنه سيتم استمرار تعليق حضور المصلين للصلوات الخمس والتراويح في شهر رمضان.

وأضاف الشيخ عبد الرحمن السديس، وفقا لما نشرته رئاسة شئون الحرمين عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على صحة القاصدين حسب التوصيات المتبعة من الجهات المختصة.

وأعلنت السعودية، في وقت سابق عن تعليق التواجد والصلاة في الحرمين الشريفين، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

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