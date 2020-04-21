ترامب يعتزم تعليق الهجرة للولايات المتحدة بشكل مؤقت

مباشر - سالي إسماعيل: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه بصدد توقيع أمراً تنفيذياً يهدف إلى تعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة بشكل مؤقت.

ويأتي ذلك في سياق تغريدة نشرها الرئيس الأمريكي عبر صفحته الشخصية "تويتر"، مساء أمس الإثنين، بالتزامن مع معركة البلاد الصحية والتداعيات الاقتصادية الناجمة من تفشي وباء كورونا.

وقال ترامب: "في ضوء الهجوم من العدو الخفي، بالإضافة إلى الحاجة لحماية الوظائف الخاصة بشعبنا الرائع، سأقوم بتوقيع أمراً تنفيذياً لتعليق الهجرة مؤقتاً إلى الولايات المتحدة".

وتُعد الولايات المتحدة هي أكثر الدول تضرراً من وباء "كوفيد-19" حتى الآن، حيث إنها مأوى لنحو 788 ألف مصاب من بين 2.5 مليون مصاب عالمياً.

ولم يتضح على الفور ماهية الآلية التي يعتزم الرئيس الأمريكي تطبيقها لتعليق الهجرة أو حتى مدة تعليق هذه العملية أو التداعيات المترتبة على مثل هذا القرار.