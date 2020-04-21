أخبار عاجلة

أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق علاجه -
قصة وتفاصيل مفجعة.. الشاب محمد نادي شكك في خطورة كورونا ومات بسببه هو ووالده -
أحداث ورا بعد ..تفتكروا فين الحقيقة؟ #لعبة_النسيان -
مسلسل فرصة تانية - خالد بيحاول بكل الطرق إنه ينتقم من شيرين .. بس إللي عمله المرادي كان مبالغ فيه! -
عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟ -
صدمة عمرو من كلام حاتم المصور #لعبة_النسيان -
الخميس مش فاضيين! عندنا عيد ميلاد حماقي ومشدد علينا نحضر -
رقية عرفت مكان د. محمد عبد السلام الحقيقي #لعبة_النسيان -
ملعب ONTime - إجابات نارية من"العامري فاروق " .. "محمد فضل لايراعي طريقة كلامه عن النادي الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

ترامب يعتزم تعليق الهجرة للولايات المتحدة بشكل مؤقت

Print

مباشر - سالي إسماعيل: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد أنه بصدد توقيع أمراً تنفيذياً يهدف إلى تعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة بشكل مؤقت.

ويأتي ذلك في سياق تغريدة نشرها الرئيس الأمريكي عبر صفحته الشخصية "تويتر"، مساء أمس الإثنين، بالتزامن مع معركة البلاد الصحية والتداعيات الاقتصادية الناجمة من تفشي وباء كورونا.

وقال ترامب: "في ضوء الهجوم من العدو الخفي، بالإضافة إلى الحاجة لحماية الوظائف الخاصة بشعبنا الرائع، سأقوم بتوقيع أمراً تنفيذياً لتعليق الهجرة مؤقتاً إلى الولايات المتحدة".

وتُعد الولايات المتحدة هي أكثر الدول تضرراً من وباء "كوفيد-19" حتى الآن، حيث إنها مأوى لنحو 788 ألف مصاب من بين 2.5 مليون مصاب عالمياً.

ولم يتضح على الفور ماهية الآلية التي يعتزم الرئيس الأمريكي تطبيقها لتعليق الهجرة أو حتى مدة تعليق هذه العملية أو التداعيات المترتبة على مثل هذا القرار.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
ترامب: لا أريد التحدث مع الرئيس الصيني

ترامب: لا أريد التحدث مع الرئيس الصيني

عودة التصعيد إلى أفغانستان.. هل فشل ترامب؟

عودة التصعيد إلى أفغانستان.. هل فشل ترامب؟

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

شبكة عيون الإخبارية