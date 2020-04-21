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الذهب يرتفع عالمياً مع القلق حيال الأصول الخطرة

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الذهب يرتفع عالمياً مع القلق حيال الأصول الخطرة الذهب يرتفع عالمياً مع القلق حيال الأصول الخطرة

مباشر: ارتفعت الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط تعاملات متقلبة، مع ارتفاع الدولار الأمريكي وخسائر الأصول الخطرة العالمية.

ويشهد الذهب اليوم جلسة متقلبة، حيث كان متراجعاً في وقت سابق من التعاملات بعد أن دفعت عمليات البيع الحادة الأخيرة في أسواق النفط المستثمرين لبيع المعادن الثمينة لتغطية خسائرهم في استثمارات أخرى.

واستفاد المعدن الأصفر من تقلبات الأسواق العالمية عقب انهيار سعر أحد العقود الآجلة للنفط الأمريكي دون صفر لأول مرة في التاريخ خلال الجلسة السابقة، مما دفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

كما استفاد المعدن من هبوط الأسهم الآسيوية في ختام التعاملات، واستهلال البورصات الأوروبية جلسة اليوم على تراجع متتبعة هبوط "وول ستريت" بالأمس.

وعلى صعيد تفشي فيروس "كوفيد-19"، أودى الوباء بحياة 170 ألف شخص عالمياً مع إصابة حوالي مليوني ونصف شخص، وفقاً لحسابات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.

ومن المقرر إعلان بيانات مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 7:35 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم شهر يونيو/حزيران بنحو 0.3 بالمائة وهو ما يعادل 4.60 دولار ليصل إلى 1715.80 دولار.

بينما استقر سعر التسليم الفوري للذهب عند مستوى 1695.54 دولار.

وخلال نفس الفترة الرتفع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة ليصل إلى 100.131.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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