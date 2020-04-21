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قيمة الأسهم السعودية المملوكة للأجانب تتراجع 8.85 مليار ريال خلال الأسبوع

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الرياض – مباشر: سجلت قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرين الأجانب في سوق الأسهم - تداول انخفاضا خلال تعاملات الأسبوع الماضي المنتهي في 16أبريل/ نيسان.

ووفقا للتقرير الأسبوعي لـ"تداول"، الصادر اليوم الثلاثاء، تراجعت قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرين الأجانب بنحو 8.85 مليار ريال في الأسبوع الماضي.

وبلغت القيمة الإجمالية لأسهم الأجانب في المؤشر العام للسوق السعودي- تاسي 150.99 مليار ريال، مقارنة مع 159.84 مليار ريال في نهاية الأسبوع السابق المنتهي في 9 أبريل/ نيسان الجاري.

وارتفعت نسبة ملكية الأجانب من الأسهم المصدرة من 1.98% إلى 1.99% بنهاية الأسبوع الماضي، فيما انخفضت ملكيتهم من الأسهم الحرة إلى 11.74% مقابل 12.20% في الأسبوع السابق.

وهبطت قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرين السعوديين 475.94 مليار ريال خلال تعاملات الأسبوع الماضي؛ لتصل إلى 7.39 تريليون ريال، مقارنة مع 7.87 تريليون ريال في الأسبوع السابق.

واستحوذ السعوديون على 97.56% من الأسهم المصدرة في "تاسي" بنهاية الأسبوع الماضي، مقارنة مع 97.58% في الأسبوع المنتهي في 9 أبريل/ نيسان الجاري.

وشكلت الأسهم المملوكة للسعوديين 86.04% من الأسهم الحرة، مرتفعة عن 85.57% في الأسبوع السابق.

وعلى جانب قيمة الأسهم التابعة للخليجيين، انخفضت 1.42 مليار ريال، لتبلغ 34.22 مليار ريال، مقابل 35.64 مليار ريال خلال الأسبوع السابق.

وشكلت ملكية الخليجيين 0.45% من الأسهم المصدرة، و2.22% من الأسهم الحرة بنهاية الأسبوع الماضي.

وانخفضت القيمة السوقية للأسهم السعودية 486.21 مليار ريال الأسبوع الماضي؛ لتصل إلى 7.58 تريليون ريال، مقابل 8.07 تريليون ريال بنهاية الأسبوع السابق.

 

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