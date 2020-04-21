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نيكي الياباني يتراجع 2% بالختام وسط تجدد المخاوف الجيوسياسية

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نيكي الياباني يتراجع 2% بالختام وسط تجدد المخاوف الجيوسياسية نيكي الياباني يتراجع 2% بالختام وسط تجدد المخاوف الجيوسياسية

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب تطورات جيوسياسية ورصد حالة التقلبات في صناعة النفط الأمريكية.

وذكرت  "سي إن إن" الأمريكية أن زعيم "كيم جونج أون" يتعرض لحالة صحية خطرة بعد عملية جراحية أجريت له مؤخراً، ما يثير القلق حيال تطورات الوضع السياسي في الدولة المنعزلة.

كما أثار انهيار أحد عقود النفط الأمريكي لمستويات دون الصفر المخاوف بشأن المزيد من حالات الإفلاس في صناعة النفط الصخري الأمريكي.

وعلى النقيض، قدم انخفاض النفط راحة محدودة للشركات التي عادة ما تستفيد منها، مثل شركات الطيران، بغض النظر عن تدمير الطلب.

ولايزال المستثمرون يترقبون عن كثب الضرر الناجم عن  على نتائج أعمال الشركات.

وعند الإغلاق، تراجع مؤشر نيكي الياباني بنحو 2 بالمائة أي بما يعادل مسجلاً مستوى 19280.7 نقطة.

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقاُ بنحو 1.1 بالمائة عند مستوى 1415.8 نقطة.

وبحلول الساعة 7:27  صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الين الياباني أمام الدولار الأمريكي نحو 0.2 بالمائة ليصل إلى مستوى 107.35 ين.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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