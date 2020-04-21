أخبار عاجلة

أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق علاجه -
قصة وتفاصيل مفجعة.. الشاب محمد نادي شكك في خطورة كورونا ومات بسببه هو ووالده -
أحداث ورا بعد ..تفتكروا فين الحقيقة؟ #لعبة_النسيان -
مسلسل فرصة تانية - خالد بيحاول بكل الطرق إنه ينتقم من شيرين .. بس إللي عمله المرادي كان مبالغ فيه! -
عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟ -
صدمة عمرو من كلام حاتم المصور #لعبة_النسيان -
الخميس مش فاضيين! عندنا عيد ميلاد حماقي ومشدد علينا نحضر -
رقية عرفت مكان د. محمد عبد السلام الحقيقي #لعبة_النسيان -
ملعب ONTime - إجابات نارية من"العامري فاروق " .. "محمد فضل لايراعي طريقة كلامه عن النادي الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

السوق السعودي يتراجع 0.8% بالتعاملات الصباحية وسط هبوط شبه جماعي لقطاعاته الكبرى

Print
السوق السعودي يتراجع 0.8% بالتعاملات الصباحية وسط هبوط شبه جماعي لقطاعاته الكبرى السوق السعودي يتراجع 0.8% بالتعاملات الصباحية وسط هبوط شبه جماعي لقطاعاته الكبرى

الرياض - مباشر: تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم بشكل ملحوظ، بالتعاملات الصباحية لجلسة اليوم الثلاثاء، في ظل هبوط غالبية قطاعاته الرئيسية.

وبحلول الساعة 10:40 بتوقيت الرياض سجل المؤشر العام تراجعاً بنسبة 0.8% إلى مستوى 6548.13 نقطة فاقداً نحو 52.94 نقطة.

وجرى التعامل  على 59.44 مليون سهم وبقيمة 1.271 مليار ريال، موزعة على 62.210 ألف صفقة.

وتصدر الرابحين سهم الشرقية للتنمية بنسبة 6.75%، تلاه سهم إتحاد إتصالات بنسبة 4.13%، كما ارتفع أداء سهم باعظيم بنسبة 3.08%.

وبالمقابل تصدر التراجعات سهم جدوى ريت السعودية بنسبة 3.92%، تلاه سهم هرفي للأغذية بنسبة 3.42%، كما انخفض أداء سهم البحر الأحمر بنحو 2.91%.

وكان سهم الإنماء الأنشط من ناحية التداولات بنحو 8.76 مليون سهم وبقيمة 126.32 مليون ريال.

وتراجع بأداء السوق قطاع المواد الأساسية بنحو 1.5%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 0.91%،  كما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.68%.

وفي المقابل ارتفع أداء قطاع الإتصالات بنسبة 0.82%، وكان قطاع المرافق العامة الأكثر إرتفاعاً بنسبة 0.87%.

وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملات جلسة أمس الاثنين، على تراجع متأثراً بانخفاض قطاعات الطاقة والمواد الأساسية إضافة إلى البنوك، بنسبة 1.16% إلى مستوى 6601.07 نقطة فاقداً نحو 77.37 نقطة.

ترشيحات:

مساهمو "البحري" يقرون التوزيعات النقدية للنصف الثاني

مساهمو "هرفي" يقرون توزيعات الأرباح للنصف الثاني من 2019

لجنة سعودية تدعو أصحاب الأعمال للتعريف بتفاصيل مساكن العمالة عبر "إيجار"

4 قرارات للهيئة السعودية للفضاء.. أبرزها الموافقة على دراسة تأسيس الشركة ونظامها

السعودية تفتح باب التقدم لمبادرة دعم الأفراد العاملين بأنشطة نقل الركاب بشرطين

مسؤول بالصحة السعودية يوضح شرطاً لاجتياز جائحة كورونا

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
السعودية تشيد مستشفى ميدانيا في مكة المكرمة

السعودية تشيد مستشفى ميدانيا في مكة المكرمة

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

نشرة ضد كورونا - مصر تعيد 542 مواطنا من العالقين في الكويت والسعودية والإمارات وكندا

نشرة ضد كورونا - مصر تعيد 542 مواطنا من العالقين في الكويت والسعودية والإمارات وكندا

شبكة عيون الإخبارية