السوق السعودي يتراجع 0.8% بالتعاملات الصباحية وسط هبوط شبه جماعي لقطاعاته الكبرى

الرياض - مباشر: تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بشكل ملحوظ، بالتعاملات الصباحية لجلسة اليوم الثلاثاء، في ظل هبوط غالبية قطاعاته الرئيسية.

وبحلول الساعة 10:40 بتوقيت الرياض سجل المؤشر العام تراجعاً بنسبة 0.8% إلى مستوى 6548.13 نقطة فاقداً نحو 52.94 نقطة.

وجرى التعامل على 59.44 مليون سهم وبقيمة 1.271 مليار ريال، موزعة على 62.210 ألف صفقة.

وتصدر الرابحين سهم الشرقية للتنمية بنسبة 6.75%، تلاه سهم إتحاد إتصالات بنسبة 4.13%، كما ارتفع أداء سهم باعظيم بنسبة 3.08%.

وبالمقابل تصدر التراجعات سهم جدوى ريت السعودية بنسبة 3.92%، تلاه سهم هرفي للأغذية بنسبة 3.42%، كما انخفض أداء سهم البحر الأحمر بنحو 2.91%.

وكان سهم الإنماء الأنشط من ناحية التداولات بنحو 8.76 مليون سهم وبقيمة 126.32 مليون ريال.

وتراجع بأداء السوق قطاع المواد الأساسية بنحو 1.5%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 0.91%، كما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.68%.

وفي المقابل ارتفع أداء قطاع الإتصالات بنسبة 0.82%، وكان قطاع المرافق العامة الأكثر إرتفاعاً بنسبة 0.87%.

وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملات جلسة أمس الاثنين، على تراجع متأثراً بانخفاض قطاعات الطاقة والمواد الأساسية إضافة إلى البنوك، بنسبة 1.16% إلى مستوى 6601.07 نقطة فاقداً نحو 77.37 نقطة.

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