"تداول": الأجانب يواصلون الشراء الأسبوع الماضي.. وتحول إيجابي للسعوديين

الرياض – مباشر: أظهرت بيانات شركة السوق المالية السعودية- تداول مواصلة المستثمرين الأجانب تكثيف مشترياتهم خلال تعاملات الأسبوع الماضي المنتهي في 16 أبريل/ نيسان، وتحول السعودية للشراء أيضا، فيما استمر المستثمرون الخليجيون نحو البيع.

ووفقا للتقرير الأسبوعي لـ "تداول"، سجل الأجانب مشتريات صافية من خلال تعاملاتهم في الأسهم المدرجة ضمن المؤشر العام للسوق "تاسي" بقيمة 41.75 مليون ريال في الأسبوع الماضي، و16.19 مليون ريال للسعوديين، مقابل مبيعات صافية للخليجيين بقيمة 57.94 مليون ريال.

وسجل الأجانب مشتريات إجمالية بقيمة 1.53 مليار ريال، مقابل مبيعات بـ 1.49 مليار ريال.

ودعمت تعاملات فئة المستثمرين المؤهلين والمقيمين تعاملات الأجانب؛ بتسجيلهم مشتريات صافية بقيمة 14.7 مليون ريال و24.34 مليون ريال على التوالي.

ونفذ المستثمرون السعوديون عمليات شراء بقيمة 15.65 مليار ريال، مقابل مبيعات بـ 15.64 مليار ريال.

وبالنسبة للخليجيين، غلب البيع على تعاملاتهم في الأسبوع الماضي بإجمالي 312.22 مليون ريال، مقابل مشتريات بـ 254.27 مليون ريال.

وسجل الأفراد مشتريات صافية بقيمة 685.15 مليون ريال، مقابل مبيعات صافية بـ 668.96 مليون ريال للمؤسسات.

وخلال الأسبوع السابق،سجل الأجانب مشتريات صافية بقيمة 1.09 مليار ريال في الأسبوع الماضي، مقابل مبيعات صافية للسعوديين والخليجيين قيمتها 1.087 مليار ريال و2.09 مليون ريال على التوالي.

وهبط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" خلال تعاملات الأسبوع الماضي بالمنطقة الحمراء بعد مكاسب أسبوعية دامت 3 أسابيع متتالية.

وأغلق المؤشر العام للسوق على تراجع نسبته 5.35%؛ مسجلاً خسائر بلغت 374.55 نقطة ليغلق بمستوى 6631.69 نقطة، مقارنة مع 7006.24 نقطة في الأسبوع المنتهي في 9 أبريل/ نيسان.

وعلى مستوى القيمة السوقية للأسهم المدرجة في المؤشر العام لـ"تداول"، انخفضت 6.12% بما يعادل 494.51 مليار ريال (131.87 مليار دولار)؛ إلى 7.579 تريليون ريال (2.02 تريليون دولار)، مقارنة مع 8.074 تريليون ريال (2.15 تريليون دولار) بالأسبوع السابق.

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