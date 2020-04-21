مساهمو "البحري" يقرون التوزيعات النقدية للنصف الثاني

الرياض – مباشر: أقرت الجمعية العامة العادية للشركة السعودية للنقل البحري "البحري"، في اجتماعها بتاريخ 20 أبريل/ نيسان الجاري، توصية مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2019 بواقع ريال واحد للسهم.

وقالت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الثلاثاء، إن أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الجمعية العامة، والمسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الأحقية، على أن يتم الإعلان عن موعد صرف الأرباح لاحقاً.

وفوضت عمومية "البحري" مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات، وبما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

وأقرت الجمعية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للعام المالي 2019، إلى جانب إبراء ذمة أعضاء المجلس عن تلك الفترة.

وأنهى سهم الشركة تعاملات الاثنين على تراجع نسبته 1.3%، لمستوى 34.50 ريالا.

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