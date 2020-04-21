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السعودية للكهرباء: صندوق الاستثمارات العامة يتنازل عن نصيبه بتوزيعات الأرباح

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السعودية للكهرباء: صندوق الاستثمارات العامة يتنازل عن نصيبه بتوزيعات الأرباح السعودية للكهرباء: صندوق الاستثمارات العامة يتنازل عن نصيبه بتوزيعات الأرباح

الرياض ـ مباشر: أعلنت الشركة للكهرباء، عن موافقة اللجنة الوزارية المفوضة لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، على تنازل صندوق الاستثمارات العامة، عن نصيبه في توزيعات الأرباح، عن العام 2019م.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الثلاثاء أن الهدف من هذه الخطوة، هو تحقيق الأهداف المرجوة لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، وضمان الاستدامة المالية والتشغيلية للشركة والوفاء بالتزاماتها.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة، نحو 3.1 مليار سهم من أسهم كهرباء السعودية، تمثل 74.31% من إجمالي أسهم الشركة. 

وأعلنت الشركة، مؤخرا عن تخفيض نحو 30% للمشتركين بالقطاعات التجارية والصناعية والزراعية لفواتير شهري أبريل / نيسان الجاري، ومايو/ أيار المقبل.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا بمنح حسم 30% من قيمة فاتورة الكهرباء لمدة شهرين، والسماح بتأجيل سداد 50% لفواتير 3 أشهر لبعض فئات المشتركين.

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