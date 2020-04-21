أخبار عاجلة

أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق علاجه -
قصة وتفاصيل مفجعة.. الشاب محمد نادي شكك في خطورة كورونا ومات بسببه هو ووالده -
أحداث ورا بعد ..تفتكروا فين الحقيقة؟ #لعبة_النسيان -
مسلسل فرصة تانية - خالد بيحاول بكل الطرق إنه ينتقم من شيرين .. بس إللي عمله المرادي كان مبالغ فيه! -
عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟ -
صدمة عمرو من كلام حاتم المصور #لعبة_النسيان -
الخميس مش فاضيين! عندنا عيد ميلاد حماقي ومشدد علينا نحضر -
رقية عرفت مكان د. محمد عبد السلام الحقيقي #لعبة_النسيان -
ملعب ONTime - إجابات نارية من"العامري فاروق " .. "محمد فضل لايراعي طريقة كلامه عن النادي الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

مساهمو "هرفي" يقرون توزيعات الأرباح للنصف الثاني من 2019

Print
مساهمو "هرفي" يقرون توزيعات الأرباح للنصف الثاني من 2019 مساهمو "هرفي" يقرون توزيعات الأرباح للنصف الثاني من 2019

الرياض ـ مباشر: أقرت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة هرفي للخدمات الغذائية، في اجتماعها، أمس الاثنين، توصية مجلس الإدارة بتوزيع 1.1 ريال للسهم عن النصف الثاني من 2019.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الثلاثاء، أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم اجتماع الجمعية، والمقيدين بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأشارت إلى أنه سيتم صرف الأرباح بتاريخ 7 مايو / أيار المقبل، من خلال تحويلها إلى للحسابات البنكية المربوطة بمحافظ المساهمين، عن طريق مصرف الراجحي.

ووافقت الجمعية خلال الاجتماع على تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من 2019م، بقيمة 64.68 مليون ريال،  بواقع ريال واحد للسهم.

كما وافقت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م.

ووافقت الجمعية كذلك القوائم المالية لعام 2019، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك الفترة، إلى جانب إقرار بقية البنود المدرجة على جدول الأعمال.

وكشفت البيانات المالية للشركة خلال عام 2019، تراجع صافي الأرباح بنسبة 3.96%، إلى 196.09 مليون ريال، مقابل نحو 204.17 ريال للعام السابق.

ترشيحات:

شركة أبحاث تخفض السعر المستهدف لـ "هرفي للأغذية" إلى 42 ريالاً

هرفي للأغذية تغلق 68 من مطاعمها في

لجنة سعودية تدعو أصحاب الأعمال للتعريف بتفاصيل مساكن العمالة عبر "إيجار"

4 قرارات للهيئة السعودية للفضاء.. أبرزها الموافقة على دراسة تأسيس الشركة ونظامها

السعودية تفتح باب التقدم لمبادرة دعم الأفراد العاملين بأنشطة نقل الركاب بشرطين

مسؤول بالصحة السعودية يوضح شرطاً لاجتياز جائحة كورونا

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
السعودية تشيد مستشفى ميدانيا في مكة المكرمة

السعودية تشيد مستشفى ميدانيا في مكة المكرمة

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

نشرة ضد كورونا - مصر تعيد 542 مواطنا من العالقين في الكويت والسعودية والإمارات وكندا

نشرة ضد كورونا - مصر تعيد 542 مواطنا من العالقين في الكويت والسعودية والإمارات وكندا

شبكة عيون الإخبارية