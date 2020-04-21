مساهمو "هرفي" يقرون توزيعات الأرباح للنصف الثاني من 2019

الرياض ـ مباشر: أقرت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة هرفي للخدمات الغذائية، في اجتماعها، أمس الاثنين، توصية مجلس الإدارة بتوزيع 1.1 ريال للسهم عن النصف الثاني من 2019.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الثلاثاء، أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم اجتماع الجمعية، والمقيدين بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأشارت إلى أنه سيتم صرف الأرباح بتاريخ 7 مايو / أيار المقبل، من خلال تحويلها إلى للحسابات البنكية المربوطة بمحافظ المساهمين، عن طريق مصرف الراجحي.

ووافقت الجمعية خلال الاجتماع على تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من 2019م، بقيمة 64.68 مليون ريال، بواقع ريال واحد للسهم.

كما وافقت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م.

ووافقت الجمعية كذلك القوائم المالية لعام 2019، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك الفترة، إلى جانب إقرار بقية البنود المدرجة على جدول الأعمال.

وكشفت البيانات المالية للشركة خلال عام 2019، تراجع صافي الأرباح بنسبة 3.96%، إلى 196.09 مليون ريال، مقابل نحو 204.17 ريال للعام السابق.

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