مساهمو السعودي الفرنسي يناقشون توزيعات الأرباح 13 مايو المقبل

الرياض ـ مباشر: قرر مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي، عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، بتاريخ 13 مايو / أيار 2020، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، لمناقشة توزيعات الأرباح عن النصف الثاني من 2019.

وأوضح البنك، في بيان لـ"تداول"، اليوم الثلاثاء أنه سيتم التصويت خلال الجمعية على توزيع أرباح نقدية على المساهمين، عن النصف الثاني، بقيمة 1.2 مليار ريال، بواقع ريال واحد للسهم.

كما أشار إلى أن استحقاق الأرباح لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ولفت إلى أنه سيتم توزيع الأرباح بتاريخ 8 يونيو / حزيران 2020.

ويتم التصويت خلال الجمعية على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من 2019م، بقيمة 1.2 مليار ريال، بواقع ريال واحد للسهم.

كما يتم التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م.

كما تناقش الجمعية شراء البنك لجزء من أسهمه، بحد أقصى 3 ملايين سهم، بما لا يتجاوز 60 مليون ريال، بغرض تخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين.

وتناقش الجمعية خلال الاجتماع على البيانات المالية لعام 2019، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك الفترة.

وكشفت البيانات المالية للبنك خلال عام 2019، ارتفاع صافي الأرباح نحو 122% إلى نحو 3.12 مليار ريال مقارنة بـ 1.4 مليار ريال في العام السابق.

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