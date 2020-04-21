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هواوي تحدد موعد الإعلان عن MatePad 10.4

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حددت شركة هواوي موعد الإعلان الرسمي عن حاسوبها اللوحي المرتقب (ميت باد 10.4) MatePad 10.4 الذي شهد العديد من التسريبات والتشويقات خلال الأسبوعين الماضيين.

وقالت الشركة الصينية عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي الصيني (ويبو) Weibo: إنها ستعلن عن الحاسوب في 23 نيسان/ أبريل الجاري.

هواوي تحدد موعد الإعلان عن MatePad 10.4

وكانت هواوي قد أعلنت في وقت سابق عن عزمها الإعلان عن هواتف سلسلة (نوفا 7) nova 7 الجديدة في التاريخ ذاته، الذي يصادف يوم الخميس المقبل.

وخلال المدة الماضية، أُدرج حاسوب (ميت باد 10.4) اللوحي في متاجر إلكترونية، حيث كُشف عن صوره ومواصفاته، ومن تلك المواصفات: شاشته التي ستأتي بقياس 10.4 بوصات وبدقة 2000×1200 بكسل مع حافات ضيقة، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

هواوي تحدد موعد الإعلان عن MatePad 10.4

هواوي تحدد موعد الإعلان عن MatePad 10.4

وعلى ظهر الحاسوب، يُتوقع قدوم الكاميرا الخلفية بدقة 8 ميجابكسل مع ضوء فلاش LED. وسيدعم الحاسوب مكبرات صوت رباعية مع دعم تقنية Harman Kardon.

وسيحتوي الحاسوب اللوحي على معالج من نوع (كيرين 810) Kirin 810، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، أو 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة. أما البطارية فستأتي بسعة 7,250 ميلي أمبير/ الساعة. وسيدعم الحاسوب قلم هواوي الإلكتروني M-Pen الذي سيُباع بصورة مستقلة.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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