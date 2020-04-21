بنك البلاد يحدد موعد الجمعية العامة لمناقشة شراء جزء من أسهمه

الرياض ـ مباشر: قرر مجلس إدارة بنك البلاد، عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، بتاريخ 12 مايو / أيار 2020، لمناقشة شراء جزء من أسهم البنك.

وأوضح البنك، في بيان لـ"تداول"، اليوم الثلاثاء أنه سيتم التصويت خلال الجمعية على شراء البنك لنحو 5 ملايين سهم من أسهمه، وتخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين.

كما يتم التصويت على تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال 12 شهرا من تاريخ موافقة الجمعية، وتحديد سعر التخصيص لكل سهم.

كما بين أنه سيتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة حتى 10 سنوات وبعد انقضاء هذه المدة يتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها بالأنظمة واللوائح.

ونوه بنك البلاد إلى أنه سيتم تمويل شراء الأسهم من موارد البنك الذاتية.

وتجتمع الجمعية العامة العادية للبنك بتاريخ 26 أبريل/ نيسان الجاري لمناقشة توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2019، بواقع 0.5 ريال للسهم.

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