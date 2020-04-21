مساهمو الاتصالات السعودية يوافقون على شراء 5.5 مليون سهم من أسهمها

الرياض- مباشر: وافق مساهمو شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي)، خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية بوسائل التقنية الحديثة أمس، على شراء الشركة عدد من أسهمها وبحد أقصى 5.5 مليون سهم، وبمبلغ لا يتجاوز 300 مليون ريال سعودي.

ووفقاً لبيان الشركة على "تداول"، اليوم الثلاثاء، يتمثل الغرض من شراء الأسهم في تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين، على أن تمول عملية الشراء للأسهم من موارد الشركة الذاتية، وتفويض المجلس أو من يفوضه بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها (8 أشهر) من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية وتحديد شروط البرنامج وتنفيذه بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.

وقالت إنه وفقاً للشروط يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة حتى 7 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وأقرت الجمعية تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات ووافقت على القوائم المالية وذلك للسنة المالية 2019.

وأعلنت الشركة، في وقت سابق، عن موافقة مجلس الإدارة على شراء جزء من أسهمها، بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين.

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