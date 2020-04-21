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صندوق جدوى ريت السعودية يتلقى طلبات خفض الإيجار تعادل 8% من إيراداته

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صندوق جدوى ريت السعودية يتلقى طلبات خفض الإيجار تعادل 8% من إيراداته صندوق جدوى ريت السعودية يتلقى طلبات خفض الإيجار تعادل 8% من إيراداته

الرياض- مباشر: كشفت شركة جدوى للاستثمار عن تلقيها طلبات لخفض الإيجار بشكلٍ مؤقت من بعض مستأجري العقارات التجارية الخاصة بصندوق جدوى ريت لحين انتهاء العمل بالإجراءات والتدابير الاحترازية لاحتواء المستجد(COVID-19) التي تهدف إلى حماية المواطنين والمقيمين والمتمثلة بإغلاق المجمعات التجارية حتى إشعارٍ آخر بالإضافة إلى حظر التجول الكامل.

وقالت في بيان على "تداول"، اليوم الثلاثاء، إنها كمدير لصندوق تتعامل مع هذه الطلبات وتدرس كل طلب على حدة وفق الإجراءات النظامية والتعاقدية بما يحمي مصالح مالكي الوحدات على المدى القصير والبعيد.

وتابعت: وعليه، فإنه تم رفض بعض الطلبات ولم يتم البت في البعض الآخر حتى تاريخه.

وأوضحت أن إجمالي طلبات خفض الإيجار تحت الدراسة تمثل ما نسبته 8% من إجمالي إيرادات الصندوق السنوية بحسب آخر قوائم مالية مدققة.

وللتخفيف من حدة الأثر السلبي للإجراءات الاحترازية المتبعة وحفاظاً على سيولة الصندوق، قالت إنها تعمل على الاستفادة من جميع المحفزات الاقتصادية المعلن عنها، على سبيل المثال لا الحصر، تأجيل إقرارات ضريبة القيمة المضافة وتأجيل بعض مصاريف الصندوق وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

وقالت إن هذه الإجراءات الاحترازية لن يكون لها أثر على خطط الصندوق التوسعية المستقبلية حيث يستمر مدير الصندوق بدراسة السوق واقتناص الفرص الاستثمارية المعروضة للاستحواذ على عقارات مدرة للدخل ذات جودة عالية وقيمة مضافة.

ويتمتع الصندوق بمركز مالي قوي وقروض تمويلية تبلغ أقل من نسبة 8% من إجمالي أصول الصندوق بحسب آخر قوائم مالية مدققة، كما أن انخفاض التمويل المرتبطة بسايبور ستساهم في تقليل حدة الأثر السلبي المتوقع من هذه الجائحة. 

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