تعرف علي فوائد وأضرار القهوة

ذكر أن ممن يتمتعون بفنجان القهوة الساخن في الصباح ويشعرون بالذنب بعد ذلك، فهذه المقالة مناسبة لكم، تعرفوا على فوائد القهوة وأضرارها.

تعرف على فوائد القهوة.

خفض فرص الإصابة بمرض السكري، ذكر أن في بحوث أجريت عام 2005 وجد أن خطر الاصابة بالسكري من النوع 2 لدى البالغين الذين يشربون 4-6 أكواب قهوة يوميًا أقل بنحو 30٪ منها لدى الأشخاص الذين يشربون حتى كوبين من القهوة يوميًا.

تحسين الذاكرة والإدراك، يفيد الباحثون أن الاشخاص الذين شربوا القهوة التي تحتوي على الكافيين في الصباح عملوا بتنفيذ المهام المتعلقة بتعلم معلومات جديدة بشكل أفضل، يمكن للقهوة أيضًا تحسين الوظائف الإدراكية مع العمر.

وجدت دراسة أخرى أن الدمج بين القهوة وشيء حلو أعطى التأثير الأكثر فعالية، الدمج بين الاثنين يسهم في تحسين القدرة الادراكية مع تحسين الذاكرة على المدى القصير.

تعرف على أضرار القهوة.

رغم الفوائد المتعددة التي ذكرت أعلاه، إلا أنها لا تخلو من الأضرار، منها:

– هشاشة العظام

يمكن أن تحفز القهوة الجسم على إفراز الكالسيوم في البول، وفقدان الكالسيوم اللازم لبناء العظام يسبب انخفاضًا في كثافة العظام ويمكن أن يؤدي إلى هشاشة العظام.

شرب 150 مل من القهوة، يؤدي إلى فقدان حوالي 5 ملليغرامات من الكالسيوم، لكن يمكن موازنة فقدان الكالسيوم الناجم عن شرب القهوة بالإضافة إلي 2 ملاعق من الحليب لكوب القهوة أو أكل القليل من الزبادي معه.

– التجاعيد

تحتوي القهوة على المواد المضادة للاكسدة، لكن الافراط في شربها يمكن أن يؤدي لتجعد الجلد، وذلك بسبب ان القهوة مدره للبول وشرب الكثير من القهوة يمكن أن يسبب الجفاف.

ويفقد الجلد في حالة الجفاف رطوبته ومرونته وتظهر عليه التجاعيد، لذلك إذا شربتم فنجانًا من القهوة في الصباح، فاحرصوا على شرب كوب من الماء بعده.

ويوصى بشكل خاص بنقع ملعقة كبيرة من أوراق الشيا داخل كوب من الماء لمدة نصف ساعة، بعد النقع يجب شرب السائل مع البذور “بذور الشيا” بالإضافة إلى التزويد المنتظم للماء، تحفظ الجسم من الجفاف.