رجل يقتل زوج عشيقته أثناء سيره بالطريق

تلقي اللواء عاطف مهرانم مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بالعثور على “الـ.ج” 35 عامًا، فران مقيم قرية الحلوات، دائرة مركز الإبراهيمية غارقًا في دمائه بمنطقة زراعية بأطراف القرية، وجرى نقله إلى مستشفى الزقازيق الجامعى في حالة حرجة وتوفي بعد ذلك.

وكشفت التحريات أن زوجة المجني عليه، 28 عامًا، ربة منزل، ترتبط بعلاقة آثمة مع “إ.م” مقيم بعزبة تابعة لقرية الخضيري دائرة مركز ههيا، خلال فترة غياب المجني عليه عن محل سكنه، واتفق مع عشيقته على التخلص من الزوج لكى يخلو لهما الجو، وتبين أن العشيق انتظر عودة المجني عليه من عمله بالفرن الذي يعمل به، وحال سيره بالطريق تعدى عليه بالضرب بآلة حادة عبارة عن خشبة مما أدى ذلك لإصابته التي أودت بحياته.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وبتقين الإجراءات جرى ضبط الزوجة والعشيق، وبالعرض على النيابة العامة قررت حجزهما لحين ورود تحريات المباحث، كما تقرر التصريح بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة والأداة المستخدمة في الجريمة، وكلفت النيابة لمباشرة التحقيقات.