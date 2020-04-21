حادث مروع.. انقلاب سيارة نقل محملة بأسطوانات غاز بالغربية

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، أخطارًا من رئيس مباحث مركز زفتى، بورود بلاغات من الأهالى ذلك بأنقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بأسطوانات غاز فى حادث على طريق تفهنا العزب، إذ كانت فى طريقها لتفريغ حمولاتها لمستودع قرية ميت حارون، وأسفر عن أصابة سائقها بكسور وجروح وتوقف الحركة المرورية.

وانتقل مأمور قسم مركز زفتى وضباط الحماية المدنية، إلى موقع الحادث وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة محملة بعددًا كبير من أسطوانات الغاز أختلت عجلة القيادة، مما أدى لأنقلابها على جانب الطريق.

وجرى إعادة تسيير حركة السيارات ونقل السائق المصاب إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم، وجري تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.