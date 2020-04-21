مصادر: درون إسرائيلية تفجر سيارة لـ"حزب الله" على حدود سوريا

جي بي سي نيوز:- قالت مصادر عسكرية لـ"سكاي نيوز عربية"، الأربعاء، إن طائرة مسيرة "يرجح أنها إسرائيلية"، استهدفت سيارة تابعة لحزب الله داخل سوريا، على الحدود مع لبنان.

وأوضحت المصادر أن طائرة من دون طيار فجرت سيارة في سوريا، عند معبر جديدة يابوس الحدودي مع لبنان، نافية أن تكون السيارة موجودة في الجانب اللبناني من النقطة الحدودية ، وفق "سكاي نيوز" .

ورجحت المصادر إن تكون العملية محاولة استهداف لأحد مسؤولي حزب الله"، لكنها لم تسفر عن خسائر. ونقلت رويترز عن مصدر أمني تأكيده أن السيارة تتبع ميليشيا حزب الله.