مؤشر الأسهم البريطانية يغلق على ارتفاع

صرحت مصادر بريطانية، بأن أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس “فوتسي 100” تعاملاته اليوم على ارتفاع، وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية مكاسب بنسبة 0.45%، ما يعادل 25.87 نقطة، ليصل عند مستوى 5812.83، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

وسجل الجنية الإسترليني اليوم تراجعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية منخفضًا مقابل الدولار بنسبة 0.34 % إلى 1.2465 دولار، وبنسبة 0.32 مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1465 يورو.

وأضافت أن عدد وفيات وباء كورونا المستجد “كوفيد 19” في بريطانيا، أرتفعت ليوم إلى 16 ألف و 509 حالات بعد إعلان السلطات الصحية تسجيل 449 حالة وفاة جديدة جراء المرض.