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شواطئ جنوب سيناء تسجل أول يوم فى تاريخها بدون زوار

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شواطئ جنوب سيناء تسجل أول يوم فى تاريخها بدون زوار شواطئ جنوب سيناء تسجل أول يوم فى تاريخها بدون زوار

سجلت شواطئ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، أول يوم فى تاريخها خالية من المواطنين، وإلتزامهم بقرار منع التجمعات، وذلك وفقًا للإجراءات الوقائية، للحد من إنتشار المستجد.

وأوضح بيان لمحافظة جنوب سيناء، بأنب ألتزام المواطنين كان واضحًا بكلاً من “مدينة شرم الشيخ هضبة أم السيد، ومحمية رأس محمد، وخليج نعمة، والشاطئ العام “، وذلك لمواجهة فيروس كورونا.

وشن خالد فودة محافظ جنوب سيناء، حملة تفقدية لجميع الشواطئ والحدائق والمتنزهات، للحد من تجمعات المواطنين خلال يوم شم النسيم، وذلك وفقًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء‪.‬

‪ورافقه خلال الحملة التفقدية كلاً من ‬ محمد خريصة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن جنوب سيناء، وأحمد عبد العظيم، رئيس مدينة طور سيناء، وبعض القيادات الأمنية والتنفيذية‪.‬

وتابع المحافظ، التواجد الميداني لرؤساء المدن خلال يوم شم النسيم لمنع أي تجمعات، وذلك من خلال غرفة العمليات بديوان عام المحافظة بطور سيناء، وموكدًا على إلتزام المواطنين بقرارات إغلاق الشواطئ والمتنزهات والحدائق وإغلاق الطرق المؤدية للشواطئ ومنع أي وسائل نقل جماعي من المرور من الكمائن لمناطق الشواطئ والمتنزهات، وأشاد بجهود الأجهزة الأمنية وتعاونها مع الجهات التنفيذية، بالتنسيق مع القوات المسلحة.

وشكر المحافظ، رجال الشرطة والقوات والمسلحة، وذلك لتعاونهم فى تنفيذ القرارات الخاصة بمنع التجمعات حرصًا علي سلامة المواطنين، وشكر أيضًا جميع مواطني جنوب سيناء، ذلك لإلتزامهم بالقرارات الخاصة بمنع التجمعات خلال العيد وشم النسيم‪.‬

المشرق نيوز

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