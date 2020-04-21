الأطباء تطلب التعاقد مع مطاعم لتوفير وجبات لأعضائها بالمستشفيات

ناشدت اللجنة الاجتماعية لنقابة الأطباء، بالتعاقد مع مطاعم على مستوى جميع محافظات الجمهورية لتقديم خصومات على وجبات إفطار وسحور رمضان مع توفير خدمة دليفري للأطباء في المستشفيات، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد من حظر وإغلاق للمحال التجارية مساء.

وصرحت النقابة عن أنها ستتلقى العروض في مقر اللجنة الاجتماعية في دار الحكمة يوميًا، عدا الجمعة من 9 صباحًا وحتى 2 بعد الظهر.

وتبين ذلك ضمن مبادرة “ادعم أطباء الإنسانية” الذين يمثلون جيش مصر الأبيض لمواجهة فيروس كورونا المستجد.