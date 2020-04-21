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مستشار الرئيس: لو قعدنا في البيوت نسب الإصابات هتتحسن

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مستشار الرئيس: لو قعدنا في البيوت نسب الإصابات هتتحسن مستشار الرئيس: لو قعدنا في البيوت نسب الإصابات هتتحسن

ناشد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة، المواطنين بالإلتزام وتنفيذ التعليمات والإجراءات الاحترازية لمواجهة المستجد.

 

 

وأكد “تاج الدين” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج “مساء ” المذاع عبر فضائية “dmc”، إن كل تعليمات الدولة هي لمصلحة المواطنين، وللحفاظ عليهم، وعلى سلامتهم.

 

 

وأضاف: “لو قعدوا في البيوت نسب الإصابات هتتحسن”، مشددًا على أن هناك لجنة عليا تتابع وسائل وبرتوكولات العلاج بشكل يومي.

 

 

وأعلنت وزارة الصحة عن وصول عدد مرضى كورونا في لـ3333 شخص، وتعافي 821 شخص، ووصول الوفيات لـ250 شخص، ووصول عدد الحالات التي تحولت من ايجابية لسلبية إلى 1068 شخصًا.

المشرق نيوز

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