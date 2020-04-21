الانهيار التاريخي للنفط الأمريكي يُخيم على الأسواق العالمية اليوم

مباشر- أحمد شوقي: يوماً لا يُنسى في تاريخ النفط الأمريكي مع انهيار السعر للنطاق السالب مما جعله يهيمن على الأسواق العالمية في نهاية تعاملات اليوم الإثنين.

وانهار سعر النفط الأمريكي بحوالي 300 بالمائة عند تسوية جلسة اليوم ليسجل مستوى سالب 37.63 دولار لأول مرة في تاريخه.

ويعتبر هذا السعر خاص بعقد نايمكس الأمريكي تسليم مايو/أيار المقبل، وهو المقرر انتهاء صلاحيته غداً الثلاثاء.

ويأتي الانهيار التاريخي لسعر النفط الأمريكي مع القلق من نفاذ أماكن تخزين الخام بفعل تخمة المعروض في وقت يعاني فيه النفط من تراجع حاد للطلب على الخام جراء تفشي فيروس "كوفيد-19".

في حين ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 12 دولاراً عند التسوية، لتعود أعلى مستوى 1700 دولار مع خسائر البورصة الأمريكية.

مؤشرات وأرقام

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بوتيرة قوية عند الختام، حيث فقد "داو جونز" 590 نقطة من قيمته مع انهيار أسعار النفط.

كما تراجعت أسهم الطاقة الكبرى في البورصة الأمريكية بشكل قوي مع الانهيار التاريخي لسعر نايمكس.

وعلى صعيد نتائج الأعمال، تراجعت أرباح وإيرادات شركة "أي.بي.إم" بأكثر من توقعات المحللين خلال الربع الأول من العام الحالي.

ومن جانبه، توقع بنك "جولدمان ساكس" تراجع إنفاق الشركات الأمريكية بوتيرة قياسية تبلغ 33 بالمائة خلال العام الجاري.

في حين ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية التداولات مع تركيز المستثمرين على تطورات فيروس كورونا.

وعلى صعيد البيانات الأوروبية، تراجعت أسعار المنتجين في ألمانيا مع انخفاض تكاليف الطاقة، في حين ارتفع فائض الميزان التجاري في منطقة اليورو خلال فبراير/شباط المنصرم.

كما صعد فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو بأكثر من توقعات المحللين.

في حين تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم مع ترقب نتائج أعمال الشركات.

وانخفضت صادرات اليابان خلال الشهر الماضي بنحو 12 بالمائة.

وفي خطوة تتوافق مع التوقعات خفضت الصين معدل الفائدة على القروض للمرة الثانية في العام الجاري.