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ضبط سيارة نقل محملة 60 جوال دقيق بلدي قبل بيعها بالسوق السوداء

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ضبط سيارة نقل محملة 60 جوال دقيق بلدي قبل بيعها بالسوق السوداء ضبط سيارة نقل محملة 60 جوال دقيق بلدي قبل بيعها بالسوق السوداء

تمكنت حملة من إدارة تموين مكتب الواسطى، شمال بني سويف، مساء اليوم الاثنين، ذلك تحت إشراف وصفي عبدالله وكيل وزارة بالمحافظة، من ضبط سيارة نقل أجرة محمله بكميات من الدقيق البلدي المدعم من بندر بني سويف، متجه إلى محافظة الجيزة لبيعها في السوق السوداء.

وذكر أنه بمعاينة السيارة تبين انها محمله ب60 جوال دقيق بلدي، إنتاج مطحن المقاري ببني سويف، وجرى ضبط السيارة، وجرى تسليم كميات الدقيق المضبوط إلى مستودع الدقيق بالواسطي بالايصال اللازم، وجرى تسليم السيارة إلى مركز شرطة الواسطى، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

المشرق نيوز

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شبكة عيون الإخبارية