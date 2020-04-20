تاج الدين: بدأنا استخدام البلازما والدواء الياباني لعلاج مرضى كورونا

صرح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية في مداخلة هاتفية مع الإعلامي ‘أحمد موسي’، إن مصر بدأت في استخدام البلازما في علاج مرضى فيروس كورونا من الحالات الحرجة.

وأضاف، “بناخد بلازما من متعافين من المرض ويجري فحصها جيدًا والتأكد من صلاحيتها، وفقًا لبروتوكول معين شديد الحرص، وتستخدم في الحالات الشديدة، ونحاول تطبيق كل ما هو جديد.

وتابع، ونستخدم البلازما لأنها تحتوي على أجسام مضادة ضد الكورونا وهي تجربة استخدمت في الصين وأظهرت نجاحًا.

وأشار تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسؤليتي”، المذاع على شاشة “صدى البلد”، أن المريض لا يتحسن أو يستجيب للعلاج بطريقة علاجية واحدة: “مش حاجة واحدة اللي بتحسن العيان، بنديله أدوية ضد الفيروسات ومضادات حيوية ودعم بالسوائل والمحاليل والجهاز التنفس الصناعي.

وأكد أن، هذا النوع من العلاج (البلازما) يستخدم ضمن أنواع علاجات أخرى ولا نستطيع الحكم عليه الآن وعلى نتائجه”.