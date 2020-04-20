برميل البترول أرخص من كيلو الليمون”.. أبو بكر يعلق على انهيار النفط

تحدث خالد أبو بكر، على الأنهيار التاريخي لسعر البترول الأمريكي، قائلًا إن: “برميل البترول فى العالم الآن أرخص من كيلو الليمون، وهناك هزة اقتصادية كبيرة لها تبعات كبيرة جدًا”.

وأكد خالد أبو بكر، خلال برنامجه “كل يوم” المذاع على شاشة “ON”، إن هذه الهوة الاقتصادية الكبيرة لم يتوقعها أحد، والبعض يرجع الأمر لأزمة كورونا، وعدم وجود أماكن تخزين، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة اتصال مجمع بين أعضاء “أوبك”، ومجموعة العشرين.

وتبين أنه في يوم يعد فارقًا في تاريخ صناعة النفط العالمية شهد سعر برميل النفط الأمريكي انخفاضًا حادًا خلال تعاملات اليوم الاثنين، بأكثر من 94%، مسجلًا أدنى مستوى في تاريخه، إذا سجلت عقود الخام الأمريكي الآجلة انخفاضا بنسبة 94% وبلغت مستوى 1.04 دولاًر للبرميل ويعود هذا المستوى الذي سجله الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” الأدنى في التاريخ.