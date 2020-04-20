وقف إصدار تراخيص البناء بالغربية لمدة 6 أشهر

أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الاثنين، قرارً بايقاف أي تراخيص بناء في كافة مدن وأحياء ومراكز المحافظة لمدة 6 أشهر، وذلك اعتبارً من 15 أبريل الجاري وحتى 15 أكتوبر المقبل.

وقال محافظ الغربية، في بيان له، إن ذلك يأتي تنفيذًا للتوجيهات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، لمواجهة البناء المخالف والتعديات على أراضى وأملاك الدولة.

وأكد المحافظ، على استمرار الأعمال في المشروعات القومية والتنموية ذات النفع العام، وكذلك استمرار العمل بالمشروعات الخدمية.

وأضاف “رحمي”، أن سير وانتظام العمل في المشروعات القومية والخدمية في ظل أزمة كورونا، يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك حرص الدولة على الحفاظ على العمالة غير المنتظمة التي تعمل في منظومه البناء، وبما يعزز الخطوات الاستباقية للحفاظ على كافة العاملين في هذه المشروعات، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحفاظ على صحتهم.