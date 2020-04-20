إعدام 780 كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى وإغلاق 6 منشآت غذائية “بالشرقية”

أعلن الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية، ذلك بالتنسيق مع مفتشي مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية، شنت حملات موسعة، اليوم الاثنين، على المنشآت الغذائية بالمحافظة أسفرت عن ضبط 6 منشآت غذائية بهم نقص شديد في الإشتراطات الصحية وعدم وجود ترخيص، وجرى مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت.

وجرى إعدام 780 كجم أغذية لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وجرى سحب 49 عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحياتها للإستهلاك الآدمي، وتحرير 43 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

وأكد محافظ الشرقيه، على استمرار الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، فضلًا عن المتابعة المستمرة لتنفيذ خطة الدولة الوقائية والإحترازية لمنع التكدس والتجمعات، إذ إنها ممثلة في إلغاء الأسواق وغلق المطاعم والكافتيريات والمقاهي وأماكن بيع المسليات، يوميًا من الساعة 5 مساءً وحتى 6صباحًا، مع متابعة الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت، وذلك بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، شدد على ضروره تكثيف الحملات التفتيشية على المنشات الغذائيه، للتاكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية وضبط المخالف منها واتخاذ اللازم قانونًا حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.