السلطات الأردنية تعلن تسجيل 8 إصابات عند معبر حدودي

صرحت وزارة الصحة الأردنية اليوم الإثنين في تصريح لها، عن عدم تسجيل إصابات جديدة بوباء كورونا المستجد “كوفيد 19” داخل البلاد، في حين سجلت 8 إصابات عند معبر حدودي، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 425 إصابة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

وأضاف وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، إن الحالات المصابة هي لسائقي شاحنات منهم 3 أردنيين، و5 غير أردنيين، موضحًا في الوقت نفسه شفاء 6 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 282 حالة.

وأضاف مسؤول ملف وباء كورونا المستجد “كوفيد 19” في الأردن، عضو اللجنة الوطنية للأوبئة، مقرر اللجنة التنفيذية لخلية إدارة الأزمة في إربد الدكتور وائل الهياجنة في وقت سابق، عن تسجيل حالتي شفاء لمصابَين بالوباء.