أخبار عاجلة

أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق علاجه -
النائب عبدالحميد كمال يهاجم كارتة طريق السويس: لم يتم دراسة مكان البوابات بشكل صحيح -
ملعب ONTime - إجابات نارية من"العامري فاروق " .. "محمد فضل لايراعي طريقة كلامه عن النادي الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المشرق نيوز

السلطات الأردنية تعلن تسجيل 8 إصابات عند معبر حدودي

Print
السلطات الأردنية تعلن تسجيل 8 إصابات عند معبر حدودي السلطات الأردنية تعلن تسجيل 8 إصابات عند معبر حدودي

صرحت وزارة الصحة الأردنية اليوم الإثنين في تصريح لها، عن عدم تسجيل إصابات جديدة بوباء كورونا المستجد “كوفيد 19” داخل البلاد، في حين سجلت 8 إصابات عند معبر حدودي، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 425 إصابة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية “واس”.

وأضاف وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، إن الحالات المصابة هي لسائقي شاحنات منهم 3 أردنيين، و5 غير أردنيين، موضحًا في الوقت نفسه شفاء 6 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 282 حالة.

 

وأضاف مسؤول ملف وباء كورونا المستجد “كوفيد 19” في الأردن، عضو اللجنة الوطنية للأوبئة، مقرر اللجنة التنفيذية لخلية إدارة الأزمة في إربد الدكتور وائل الهياجنة في وقت سابق، عن تسجيل حالتي شفاء لمصابَين بالوباء.

المشرق نيوز

مواضيع متعلقة
السعودية تشيد مستشفى ميدانيا في مكة المكرمة

السعودية تشيد مستشفى ميدانيا في مكة المكرمة

نشرة ضد كورونا - مصر تعيد 542 مواطنا من العالقين في الكويت والسعودية والإمارات وكندا

نشرة ضد كورونا - مصر تعيد 542 مواطنا من العالقين في الكويت والسعودية والإمارات وكندا

وفاة مواطنين اردنيين بفيروس كورونا في السعودية والكويت

وفاة مواطنين اردنيين بفيروس كورونا في السعودية والكويت

مسؤول حكومي: السعودية الرابعة عالميا في تقنية 5G والعاشرة في سرعات الإنترنت

مسؤول حكومي: السعودية الرابعة عالميا في تقنية 5G والعاشرة في سرعات الإنترنت

شبكة عيون الإخبارية