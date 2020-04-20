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بشار الأسد يهاجم الغرب بسبب كورونا

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صرحت وسائل إعلام رسمية، أن الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ارتديا كمامتين طبيتين خلال اجتماعها، اليوم، في العاصمة السورية “دمشق” إذا قالا إن الغرب يستغل جائحة وباء كورونا المستجد “كوفيد 19” لأهداف سياسية.

 

 

وأضافت وسائل الإعلام، إن الأسد أعرب عن تعازيه لإيران في وفاة أكثر من 5200 شخص بسبب المرض.

 

 

وأشار الأسد، إن تناول أزمة كورونا كشف فشل الأنظمة الغربية أخلاقيًا، وفقًا لما ذكرته وكالة “رويترز” للأنباء.

 

وتابعت وسائل الإعلام، عن ظريف الذي ارتدى أيضًا قفازًا طبيًا، قوله إن الإدارة الأمريكية أظهرت حقيقتها غير الإنسانية من خلال رفضها رفع العقوبات عن سوريا وإيران في وقت ينتشر فيه الوباء في أنحاء العالم، في تكرار لتصريحات أدلى بها الرئيس الإيراني حسن روحاني في وقت سابق.

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IMG ٢٠٢٠٠٤٢٠ ٢٣١٦٣٨ 300x157 - بشار الأسد يهاجم الغرب بسبب كورونا

المشرق نيوز

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