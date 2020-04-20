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لجنة سعودية تدعو أصحاب الأعمال للتعريف بتفاصيل مساكن العمالة عبر "إيجار"

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لجنة سعودية تدعو أصحاب الأعمال للتعريف بتفاصيل مساكن العمالة عبر "إيجار" لجنة سعودية تدعو أصحاب الأعمال للتعريف بتفاصيل مساكن العمالة عبر "إيجار"

الرياض - مباشر: دعت لجنة تنظيم سكن العمالة في ، بالتنسيق مع وزارات "الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والشؤون البلدية والقروية والإسكان"، أصحاب الأعمال والمنشآت إلى المسارعة بالتعريف بمواقع وتفاصيل المساكن الخاصة بالعمالة التابعة لمنشآتهم وربط العمالة بالوحدات السكنية، عبر إيجار، خلال "10" أيام ابتداء من تاريخ 20 أبريل 2020م.

وقالت اللجنة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن هذه الإجراءات تأتي انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على ضمان السلامة الصحية للمجتمع بمكوناته كافة (مواطنين ومقيمين) عبر اتخاذ جميع التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحد من انتشار المستجد (COVID19)، وتأكيداً على مسؤوليات منشآت القطاع الخاص تجاه عمالتها.

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