خسائر قوية لأسهم الطاقة بالبورصة الأمريكية مع انهيار أسعار النفط

مباشر- أحمد شوقي: عانت أسهم شركات الطاقة في البورصة الأمريكية من خسائرها قوية بنهاية تعاملات اليوم الإثنين مع انهيار سعر النفط إلى النطاق السالب.

وانهار سعر عقد نايمكس الأمريكي تسليم مايو/آيار الذي ينتهي غداً الثلاثاء بحوالي 300 بالمائة عند تسوية جلسة اليوم ليغلق عند مستوى سالب 37 دولاراً لأول مرة على الإطلاق.