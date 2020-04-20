خسائر قوية لأسهم الطاقة بالبورصة الأمريكية مع انهيار أسعار النفط

مباشر- أحمد شوقي: عانت أسهم شركات الطاقة في البورصة الأمريكية من خسائرها قوية بنهاية تعاملات اليوم الإثنين مع انهيار سعر النفط إلى النطاق السالب.
وانهار سعر عقد نايمكس الأمريكي تسليم مايو/آيار الذي ينتهي غداً الثلاثاء بحوالي 300 بالمائة عند تسوية جلسة اليوم ليغلق عند مستوى سالب 37 دولاراً لأول مرة على الإطلاق.
جاء الانهيار التاريخي لسعر النفط الأمريكي مع تراجع الطلب من جهة بسبب كورونا، والقلق من عدم وجود مساحة لتخزين الخام من ناحية أخرى.
وعند نهاية الجلسة، تراجعت أسهم قطاع الطاقة في مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 3.3 بالمائة إلى 251.60 نقطة.
وكان سهم شركة "أتومس إنيجري" أكبر الخاسرين في القطاع بتراجع 7.4 بالمائة.
ومن بين أسهم الشركات الكبرى، تراجع سهم "إكسون موبيل" بنحو 4.7 بالمائة، كما انخفض سهم "شيفرون" بنسبة 4.1 بالمائة.
وعند الإغلاق، تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية بوتيرة قوية مع إغلاق مؤشر "ستاندرد آند بورز" على انخفاض بنسبة 1.8بالمائة عند 2823 نقطة.
مباشر (اقتصاد)