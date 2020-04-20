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أول بوابة إلكترونية للتعقيم والتطهير بشرم الشيخ

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بدأ تشغيل أول بوابة إلكترونية، اليوم الاثنين، للتعقيم والتطهير بمبنى مجلس المدينة بشرم الشيخ والقسم المتقدم للمحافظة، كنموذج سيجرى تعميمه على كافة مدن المحافظة كسابقة تعد الأولى من نوعها على مستوى محافظات ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمكافحة المستجد.

وطالب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، رجال الأعمال ومالكي الفنادق والمطاعم والمنشآت السياحية بجميع المدن الساحلية بالمحافظة، بتعميم هذه التجربة حرصًا على سلامة وصحة الزائرين وكوسيلة فعالة ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

IMG 20200420 230809 300x185 - أول بوابة إلكترونية للتعقيم والتطهير بشرم الشيخ

المشرق نيوز

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