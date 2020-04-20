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محافظ جنوب سيناء يتابع رصف وتجميل طريق جامعة الملك سلمان

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أجرى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، جولة تفقيدية للمشروعات التنموية التي تجرى حاليًا في العاصمة طور سيناء، وذلك في إطار استمرار العمل وعدم توقف عجلة الإنتاج وتشغيل العمالة غير المنتظمة.

وتابع محافظ جنوب سيناء، أعمال الرصف والتجميل بالطريق أمام جامعة الملك سلمان، وقدم الشكر لشركة المقاولون العرب القائمة على التنفيذ وجميع العاملين، لعدم توقف العمل خلال يوم العطلة الرسمية.

وتفقد “فودة”، أعمال إنشاء ممشى أهل ، وقدم الشكر للعمال، وتفقد أعمال استكمال المأذنتين بمسجد أنصار السنة بطور سيناء، ومشددًا على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والكشف الدوري للعمال على مدى اليوم.

ورافق المحافظ خلال الجولة، اللواء محمد خريصة مساعد وزير الداخلية مدير أمن جنوب سيناء، وأحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء وبعض القيادات الأمنية والتنفيذية.

IMG 20200420 230050 300x147 - محافظ جنوب سيناء يتابع رصف وتجميل طريق جامعة الملك سلمان

المشرق نيوز

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