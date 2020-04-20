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الخارجية الروسية: إجراء مباحثات بصيغة أستانا حول سوريا بعد غد الأربعاء

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الخارجية الروسية: إجراء مباحثات بصيغة أستانا حول سوريا بعد غد الأربعاء الخارجية الروسية: إجراء مباحثات بصيغة أستانا حول سوريا بعد غد الأربعاء

صرحت وزارة الخارجة الروسية في تصريح لها، عن إجراء مباحثات ثلاثية بصيغة أستانا حول سوريا بعد غد الأربعاء.

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاوفا، مساء اليوم: “نؤكد إجراء المباحثات الثلاثية حول سوريا على المستوى الوزاري يوم 22 أبريل، وذلك عن بُعد”.

وتبين أنه من المقرر، أن يشارك في المباحثات وزراء خارجية الدول الضامنة الثلاث: وإيران وتركيا، وفقًا لما ذكرته قناة “روسيا اليوم” الروسية.

 

وأضاف أن، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، صرح خلال مباحثاته مع الرئيس السوري بشار الأسد في وقت سابق اليوم، بأن مباحثات بصيغة أستانا حول الوضع في منطقة إدلب السورية وعمل اللجنة الدستورية السورية ستجري قريبًا.

المشرق نيوز

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