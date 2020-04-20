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عاجل.. تعليق الصلوات الخمس والتراويح بالحرمين في رمضان

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عاجل.. تعليق الصلوات الخمس والتراويح بالحرمين في رمضان عاجل.. تعليق الصلوات الخمس والتراويح بالحرمين في رمضان

صرحت رئاسة شئون الحرمين بالسعودية في تصريح لها على تويتر، اليوم الاثنين، تعليق الاعتكاف في الحرمين خلال شهر رمضان المقبل ضمن الإجراءات الأحترازية لمنع انتشار .

 

 

وأعلن الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، إقامة صلاة التراويح في المسجد الحرام والمسجد النبوي، مع استمرار تعليق حضور المصلين للحرمين الشريفين وتكون صلاة التراويح خمسة تسليمات حسبما أفادت قناة “العربية”.

 

 

وأشار بإطلاق مبادرة توزيع “سلال الإفطار الرمضانية”، وذلك بالتعاون مع إمارتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، لتعويض سفر الإفطار خلال موسم رمضان المبارك في الحرمين الشريفين والتي جري تعليقها ضمن الإجراءات الأحترازية ضد فيروس كورونا، والعمل قائم لتحويلها إلى سلال إفطار صائم توزع على المستحقين.

المشرق نيوز

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