مجلس الأمن يناقش الأربعاء تقرير إدانة الأسد بهجمات كيماوية

جي بي سي نيوز :- يناقش مجلس الأمن الدولي، في جلسة مغلقة، الأربعاء، التقرير الأول لفريق تحقيق تابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يدين نظام بشار الأسد بشن هجمات بأسلحة كيميائية.

وقدم الفريق الدولي هذا التقرير إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأسبوع الماضي.

وخلص التقرير إلى أن سلاح الجو التابع لنظام بشار الأسد نفذ هجمات بأسلحة كيميائية محظورة على بلدة اللطامنة في محافظة حماة، في آذار/ مارس 2017.

وقال المتحدث باسم غوتيريش، استيفان دوغريك: "الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، ستقدم في جلسة الأربعاء إحاطة إلى أعضاء المجلس بشأن التقرير".

وأكد: "ندين استخدام الأسلحة الكيميائية في أي وقت وفي أي مكان، ونؤكد ضرورة تحديد المتورطين في استخدامها وتقديمهم للعدالة".

ومجيبا على سؤال حول موقف غوتيريش، اكتفى دوغريك بالقول: "استخدمت أقصى ما يمكن أن أستخدمه من كلمات: نحن ندين استخدام تلك الأسلحة في أي مكان وفي أي وقت".

وللمرة الأولى، حمّل التقرير، الصادر عن فريق تحقيق أسسته المنظمة عام 2018، النظام السوري المسؤولية عن هجمات بأسلحة كيميائية على بلدة اللطامنة، رغم نفي متكرر من نظام الأسد.

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