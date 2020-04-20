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إيرادات "أي.بي.إم" تتراجع بأكثر من التوقعات

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إيرادات "أي.بي.إم" تتراجع بأكثر من التوقعات إيرادات "أي.بي.إم" تتراجع بأكثر من التوقعات

مباشر: تراجعت إيرادات شركة "أي.بي.إم" بأكثر من توقعات المحللين خلال الربع الأول من 2020 بفعل تأثيرات .

وكشفت الشركة الأمريكية عبر نتائج أعمالها الصادرة اليوم الإثنين، أنها حققت صافي أرباح بلغ 1.18 مليار دولار (1.31 دولار للسهم) خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار الماضي، مقارنة مع 1.59 مليار دولار (1.78 دولار للسهم) خلال نفس الفترة من عام 2019.

وبلغ نصيب السهم من الأرباح باستثناء البنود والمواد غير المتكررة خلال الربع الأول 1.84 دولار للسهم، مقابل 2.25 دولار للسهم في الربع نفسه من العام الماضي.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن نصيب سهم "إي.بي.إم" من الأرباح سوف يسجل 1.81دولار للسهم.

في حين تراجعت إيرادات الشركة الأمريكية بنحو 3 بالمائة إلى 17.57 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 18.18 مليار دولار خلال نفس الفترة في العام الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى تراجع إيرادات "أي.بي.إم" إلى 17.59 مليار دولار خلال نفس الفترة.

وجاء تراجع الإيرادات مع تراجع عائدات قطاع خدمات التكنولوجيا العالمية بنحو 6 بالمائة إلى 6.47 مليار دولار خلال الربع الأول من 2020 مع انخفاض إيرادات الخدمات السحابية إلى 5.24 مليار دولار.

 وعند الإغلاق، ارتفع سهم "أي.بي.أم" بنحو 0.2 بالمائة إلى 120.41 دولار، لكنه انخفض بنحو 2 بالمائة في تعاملات ما بعد الجلسة.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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